Euro 2024 : la Roumanie, la Belgique et la Slovaquie filent en huitièmes, l’Ukraine est éliminée !

Tout était à jouer dans ce groupe E. Effectivement, au coup d’envoi de la partie, les quatre équipes du groupe étaient à égalité de points, avec 3 unités chacune. Les quatre formations avaient ainsi une victoire et une défaite au compteur. Forcément, la pression était surtout sur les épaules de la Belgique, qui faisait partie des outsiders de cette édition 2024 du Championnat d’Europe des Nations. Cet après-midi, les troupes de Domenico Tedesco jouaient leur ticket pour les huitièmes face à l’Ukraine. Avec un quatuor offensif composé de Trossard, De Bruyne, Doku et Lukaku, les Diables Rouges tentaient de frapper fort d’entrée, mais Trubin captait bien la tentative de Lukaku (7e). Les Ukrainiens ne comptaient pas faire de la figuration et avaient du répondant à l’image du tir de Yaremchuk attrapé par Castels (20e).

La Belgique avait le contrôle du ballon, mais pas grand chose de plus. De Bruyne causait une grosse frayeur aux Ukrainiens sur ce joli coup franc (33e), mais Trubin vivait une soirée assez calme. C’est même l’Ukraine, avec un Yaremchuk très remuant devant, qui s’offrait les rares situations dangereuse de ce premier acte finalement pauvre en spectacle. Au retour des vestiaires, les Belges, avec leur beau maillot en hommage à Tintin, mettaient les bouchées doubles, mais l’Ukraine tenait bien. Doku parvenait à se montrer dangereux par moments, à l’image de ce centre puissant qui n’a pas trouvé preneur (57e). Il y avait toujours une jambe ukrainienne pour contrer ou intercepter le ballon dans le dernier geste belge.

Trubin se jetait bien au sol sur cette tentative un peu molle de Lukaku (64e). Le chrono défilait, et les Belges étaient qualifiés en tant que seconds du groupe, pendant que l’Ukraine était virtuellement éliminée. Carrasco manquait une belle situation de contre-attaque (67e), alors que le portier ukrainien sortait une belle parade sur une tentative de l’extérieur de la surface de l’ancien Monégasque (73e). Mais il y avait aussi danger dans la surface belge, avec une frappe à bout portant de Dovbyk bien contrée par Faes (75e). Le buteur de Girona récidivait ensuite avec un tir puissant dans le petit filet (79e). L’Ukraine tentait le tout pour le tout, et Casteels sortait in extremis un corner olympique de Ruslan Malinovskyi (82e). Une sacrée frayeur pour les Belges ! Bakayoko tentait sa chance de loin, mais il manquait le cadre (87e). Sudakov, après un joli rush, tirait sur Casteels (90e+1). Pas de but et pas de vainqueur au final, et si la Belgique passe avec quatre points en tant que deuxième, l’Ukraine termine dernière avec le même total de points.

Dans l’autre rencontre de l’après-midi, la Slovaquie affrontait la Roumanie. Un duel qui commençait sur des bases plutôt équilibrées, mais qui allait vite tourner en faveur des Slovaques. Après une occasion manquée par Haraslín (21e), Ondrej Duda expédiait un caviar de Kucka au fond des filets de la tête pour mettre son équipe devant (1-0, 24e). Mais les Roumains réagissaient bien, et après une faute sur Hagi, Razvan Marin égalisait sur penalty d’une mine en lucarne gauche (1-1, 37e). En deuxième période, la Roumanie tentait de prendre l’avantage et avait des occasions via Marin et Niță, alors qu’Haraslín était aussi proche de faire trembler les filets pour les Slovaques. Le score n’a plus bougé, et ça arrangeait les deux équipes puisque la Roumanie termine en tête du groupe, alors que la Slovaquie figure parmi les meilleurs troisièmes.