FC Barcelone : Antoine Griezmann tient un soutien inattendu

Depuis son arrivée au FC Barcelone, Antoine Griezmann n’y arrive pas. Son entente avec Messi fait l’objet de nombreux débats ces derniers temps. Malgré cela, le champion du monde 2018 semble avoir la confiance de son entraîneur qui continue de l’aligner, sans pour autant percevoir un quelconque changement dans l’activité du Français. Invectivé par la presse espagnole qui en réclame par moments son départ, le chouchou des Bleus a néanmoins reçu le soutien d’un homme bien connu des services du club catalan, en la personne de Hristo Stoichkov, attaquant bulgare passé par le Barça dans les années 90.

«Les deux Français du club sont des champions du monde et nous devons leur donner confiance. Il n'est pas nécessaire d'être anxieux. Cela m'est arrivé à moi aussi. Je le défends. Antoine est un garçon très humble, il n'est pas égoïste et c'est le plus important, il travaille pour l'équipe et doit être soutenu. On n'a pas toujours à faire le mort pour les mêmes personnes. Il doit travailler et j'ai confiance, il le fera pour que Ronald ne souffre pas autant. Pour qu'il se sente heureux. Tous les acteurs doivent l'aider», a ainsi conclu l'attaquant aux 37 buts avec la Bulgarie.