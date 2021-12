AC Milan-Liverpool : les compositions officielles

Ce mardi soir, l'AC Milan, leader de Serie A, accueille Liverpool au stade Giuseppe Meazza dans un match crucial pour la suite de son aventure européenne et comptant pour la sixième et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Troisièmes du Groupe B derrière Porto, qui se déplace dans le même temps chez l'Atlético de Madrid, les Rossoneri doivent l'emporter et espérer que la formation portugaise ne gagne pas en Espagne. Privé de nombreux éléments pour cette partie (Simon Kjaer, Davide Calabria, Ante Rebic, Rafael Leão, Samu Castillejo et Olivier Giroud notamment), Stefano Pioli conserve malgré tout son 4-3-3 et une équipe compétitive, menée par Zlatan Ibrahimovic en pointe.

« Nous devons faire tourner, nous allons faire tourner... Le staff médical me tue si j'aligne encore les mêmes joueurs, donc je vais faire des changements... », avait prévenu Jürgen Klopp en conférence de presse. Et pour cause, les Reds dominent leur poule avec 10 longueurs d'avance sur Porto, deuxième. C'est ainsi que le jeune milieu de 19 ans Tyler Morton est titulaire.

Les compositions d'équipes :

AC Milan : Maignan - Kalulu, Tomori, Romagnoli, Hernández - Tonali, Kessié - Messias, Díaz, Krunic - Ibrahimovic.

Liverpool : Alisson - Williams, Konaté, Phillips, Tsimikas - Morton, Oxlade-Chamberlain - Salah, Minamino, Mané - Origi.

