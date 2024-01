L’Atlético de Madrid s’offre un gardien de but roumain

L’Atlético de Madrid vient d’annoncer l’arrivée d’un nouveau gardien de but dans son équipe première. Il s’agit du portier roumain Horatiu Moldovan (26 ans), s’engageant avec les Colchoneros jusqu’en juin 2027 en provenance du Rapid Bucarest, avec qui il a enregistré 10 clean-sheets cette saison (23 matches disputés TCC, 25 buts encaissés). Une nouvelle doublure pour l’habituel titulaire Jan Oblak, qui vient remplacer l’ancien Lillois Ivo Grbic, qui n’a pas disputé la moindre rencontre cette saison et qui va rejoindre Sheffield United.

La suite après cette publicité

«Horațiu Moldovan (20 janvier 1998, Cluj-Napoca, Roumanie) est un nouveau joueur de l’Atlético de Madrid après l’accord conclu avec le Rapid Bucarest pour le transfert du gardien de but vers notre club, pour lequel il signe jusqu’à la fin de la saison et pour trois saisons supplémentaires (…). L’international roumain a passé la visite médicale à l’Hôpital Universitaire Vithas Madrid Arturo Soria et s’est ensuite rendu dans les bureaux du club dans la Cívitas Metropolitano, où il a été reçu par notre PDG, Miguel Ángel Gil, pour signer son contrat avec notre club», peut-on lire dans le communiqué madrilène.