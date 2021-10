Al Sadd commence à durcir le ton avec le FC Barcelone pour Xavi

La suite après cette publicité

Xavi semble être l'élu. Si ça ne tenait qu'au FC Barcelone, l'ancien milieu de terrain aurait même déjà été sur le banc hier soir face à Alavés. Et si on se fie aux informations publiées en Espagne, le principal concerné est sur la même longueur d'onde. Mais dans cette histoire, il y a une troisième partie qui ne compte logiquement pas se laisser faire, à savoir Al Sadd.

Le club employeur du tacticien espagnol commence d'ailleurs à l'avoir de plus en plus mauvaise selon Marca. La direction du club du Qatar commence à être sérieusement agacée de voir leur coach faire les unes en Espagne, en plus de certaines déclarations de Joan Laporta au sujet de l'ancien milieu de la Roja. Dans le même temps, les dirigeants d'Al Sadd n'auraient pas encore été contactés par l'écurie de Liga.

Xavi négocie directement

« Je suis concentré sur mon travail avec Al-Sadd et je ne parlerai de rien d’autre », avait lancé Xavi il y a peu, alors qu'Al Sadd a, à plusieurs fois, manifesté via ses réseaux sociaux l'envie de conserver son entraîneur. Joan Laporta et ses équipes vont avoir du boulot pour convaincre leurs homologues qataris, même si le journal précise que c'est Xavi qui mène les négociations.

Pour l'instant, la situation n'a donc pas vraiment avancé et le retour de l'ancien numéro 6 du Barça au Camp Nou est loin d'être réglé. Le FC Barcelone se veut tranquille et préfère même attendre afin de sécuriser l'arrivée de son nouveau coach.