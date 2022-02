PSG : la franche mise au point de Georginio Wijnaldum

La suite après cette publicité

Recruté l’été dernier par le Paris Saint-Germain, Georginio Wijnaldum (31 ans) n’était pas le renfort le plus clinquant, mais il faisait bien partie des 5 stars ayant rejoint le club de la capitale durant ce mercato estival 2021 de folie (avec Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Lionel Messi et Gianluigi Donnarumma). Loué pour ses qualités de battant et de joueur polyvalent dans l’entrejeu, le Hollandais était attendu comme une recrue phare pour le milieu parisien, un secteur de jeu si souvent décrié ces dernières années.

Mais pour le moment, le natif de Rotterdam a surtout fait parler de lui en étant déjà annoncé sur le départ. En Angleterre, les médias ont d’ailleurs souvent évoqué la piste Arsenal pour relancer l’international batave (85 sélections, 26 buts). Au final, Wijinaldum est resté. Dans une interview publiée dans le magazine officiel du PSG, l’ex-Red en a profité pour revenir sur cette période. L’occasion pour lui de faire savoir qu’il n’a jamais voulu quitter prématurément la France.

Wijnaldum demande du temps

« En fait quand il y a eu cette interview, j'étais juste un peu déçu de la façon dont ça se passait sportivement en début de saison sur un plan personnel. Dans cette période, beaucoup pensaient que je n'étais pas heureux au club alors que je l'étais. Simplement, je n'étais pas content du temps de jeu qui était le mien à ce moment-là. Un journaliste m'a ainsi demandé : "Êtes-vous satisfait de votre temps de jeu ?" Eh bien, non, je ne l'étais pas. Je pense que tout joueur qui passe plus de temps assis sur un banc plus que sur un terrain ne sera pas épanoui par cette situation. Alors, oui, c'est ainsi que j'ai répondu à cette question, mais les médias ont interprété mes propos en disant que je n'étais pas heureux au PSG, ce qui n'était pas absolument le cas », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Paristeam.fr.

Wijnaldum n’a donc pas voulu mettre les voiles, mais toujours est-il qu’il est à la peine. Trimballé à différents postes en début de saison, l’ancien pensionnaire de Liverpool n’est clairement pas au niveau. Samedi dernier, à Nantes (1-3), il a encore rendu une pâle copie. Wijnaldum a-t-il tout simplement besoin de la fameuse année d’adaptation ? « Je suis arrivé ici en tant que nouveau joueur et je ne suis pas le seul, il y a eu d'autres recrues. Or, cela prend du temps pour former une bonne équipe, il faut apprendre à se connaître. (…) Je peux parler en connaissance de cause parce que j'avais débarqué dans une équipe en train de se construire quand j'avais signé à Liverpool. (…)Tout le monde voudrait que ça aille vite, mais, malheureusement, les choses ne marchent pas comme ça dans ce genre de situation. » Reste à savoir si ses dirigeants lui laisseront le temps pour trouver sa place au sein de l’effectif parisien.