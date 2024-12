L’horaire du Trophée des champions reste encore un casse-tête pour la LFP

Le Trophée des champions 2024, qui opposera le Paris Saint-Germain à l’AS Monaco, est programmé pour le 5 janvier prochain à Doha, mais l’horaire reste encore inconnu alors qu’une journée de Ligue 1 est prévue le même jour. Les options pour le Trophée des champions restent ainsi limitées. Un coup d’envoi à 18h, heure française, est évoqué par des sources proches du dossier à RMC Sport, mais aucune décision n’a été prise.

La Ligue devrait avancer sur ce point lors de son assemblée générale et de son conseil d’administration jeudi prochain. Cependant, aucun accord n’a encore été trouvé entre le PSG et Monaco, et le décalage horaire de deux heures avec le Qatar compliquant l’organisation. Quant au match Monaco-PSG de la 16ᵉ journée de Ligue 1, initialement prévu le 5 janvier, il a été reprogrammé au 18 décembre.