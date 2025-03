Atlético de Madrid-FC Barcelone : les compositions officielles

C’est le choc de la journée en Espagne. Le FC Barcelone se déplace sur la pelouse de l’Atlético de Madrid ce dimanche à 21h pour le compte de la 28e journée de Liga, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Après la victoire du Real Madrid contre Villarreal (1-2), les hommes d’Hans-Dieter Flick, qui comptent un match en retard à rattraper contre Osasuna, doivent s’imposer pour avoir trois points d’avance sur leur rival. De leur côté, les Colchoneros voudront gagner pour continuer à être dans la course au titre.

Pour ce faire, le technicien allemand a aligné son 4-3-3 classique avec une attaque composée de Yamal, Lewandowski et Raphinha. Très bon contre Benfica, Pedri animera l’entrejeu avec Gavi et Casado. Du côté des Colchoneros, Griezmann et Alvarez sont titulaires.

Les compositions officielles :

Atlético : Oblak - Llorente, Le Normand, Lenglet, Reinildo - Simeone, De Paul, Barrios, Lino - Griezmann, Alvarez.

FC Barcelone : Szczesny - Koundé, Martinez, Cubarsi, Balde - Casado, Pedri, Gavi - Yamal, Lewandowski, Raphinha.