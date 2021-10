Clermont-Lille : les compositions officielles

Ce samedi après-midi le champion sortant lillois se déplace chez l'alléchant promu clermontois au Stade Gabriel Montpied, dans le cadre de la dixième journée de Ligue 1. Les Dogues sont notamment privés de deux cadres : Burak Yilmaz et Reinildo, tous deux suspendus. Jonathan David, en grande forme en ce début d'année, est lui préservé athlétiquement par son entraîneur après avoir enchaîné trois rencontres avec sa sélection (8, 11 et 14 octobre). Enfin, Sven Botman est également absent à cause d'un problème musculaire.

Jocelyn Gourvennec le remplace en charnière par Tiago Djaló, tandis que Gabriel Gudmundsson occupe le couloir gauche. Renato Sanches est lui aligné dans le couloir droit du milieu, quand Jonathan Ikoné est positionné au poste de deuxième attaquant. Ce dernier est associé à Timothy Weah devant. De l'autre côté du terrain, le coach des locaux Pascal Gastien aligne exactement le même onze que lors du nul à Lorient le 3 octobre.

Les compositions d'équipes :

Clermont : Desmas - Zedadka, C. Hountondji, Ogier, N'Simba - Adbul Samed, J. Gastien - Dossou, Berthomier, Rashani - M. Bayo.

Supporters clermontois, voici le 11 de départ de votre équipe ! #CF63LOSC 🌋🔴🔵 pic.twitter.com/LCF24HZAVJ — Clermont Foot 63 (@ClermontFoot) October 16, 2021

Lille : I. Grbic - Celik, Fonte, Djaló, Gudmundsson - Renato Sanches, André, Xeka, J. Bamba - Ikoné, Weah.