La FFF condamnée par la justice à indemniser une salariée victime de harcèlement sexuel

La Fédération française de football (FFF) a été condamnée par la Cour d’appel de Paris pour des « manquements » dans une affaire de harcèlement sexuel impliquant son directeur financier à l’égard d’une salariée, selon des informations de l’AFP. La justice a ordonné à la FFF de verser « 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral spécifique », selon une décision rendue il y a quelques jours. Cette somme s’ajoute aux 10 000 euros déjà accordés à la plaignante par les prud’hommes en octobre 2021 pour « manquement à son obligation en matière de lutte contre des agissements de harcèlement sexuel ».

La plaignante reprochait à son supérieur d’avoir tenté de lui arracher un baiser à deux reprises, en 2017 et pendant le Mondial 2018, tout en dénonçant des regards insistants, des remarques quotidiennes et des propos déplacés. En réponse, la FFF avait adressé un « rappel à l’ordre » à son directeur financier et instauré une formation anti-harcèlement au siège parisien de l’organisation.