Bordeaux-Nice : le terrible constat de Josuha Guilavogui

Après la lourde défaite face à Nantes le week-end dernier (5-3), les Girondins de Bordeaux n'avaient quasiment plus le droit à l'erreur face à Nice pour croire encore au maintien. Et après les mauvais résultats des concurrents directs, l'occasion était belle à domicile de revenir à un point de Saint-Etienne. Mais encore une fois, les Bordelais ont livré une triste prestation et se sont inclinés (0-1). De quoi dire quasiment adieu à leurs chances de maintien. Au micro de Canal+, le capitaine Josuha Guilavogui a semblé regretté les erreurs techniques de son équipe.

«Ce n'est pas assez. On veut prendre les trois points, on connait notre Championnat. C'est celui avec les équipes au-dessus de nous. On avait encore un coup à faire aujourd'hui. On n'a pas fait un si mauvais match, mais ce n'est pas suffisant. Techniquement, on n'est pas propre. On n'arrive pas à mettre des bons ballons devant le but. Et même quand on est dedans, on manque de chance. Voilà, encore une fois, c'est dur. C'est comme ça. On a de la chance d'avoir les supporters encore dernière nous. On fait le maximum, mais ça ne suffit pas. Il faudra faire mieux pour rêver de cette place de barragistes. On a 4 points de retard, il en reste 9 à prendre. Quand on est aussi faible techniquement, on ne peut pas espérer mettre Nice en danger.»