Mercato : le FC Barcelone veut faire d'Álvaro Morata son nouveau patron d'attaque !

A quelques jours de l'ouverture du mercato hivernal, le FC Barcelone a officialisé en début de semaine l'arrivée de Ferran Torres en provenance de Manchester City. Un renfort de taille pour le club catalan qui avait grandement besoin de sang neuf sur le plan offensif. Car avec ma retraite forcée de Sergio Agüero et les blessures d'Ansu Fati, Memphis Depay ou encore Martin Braithwaite, les Blaugranas ont beaucoup moins de solutions devant en ce moment. Malgré tout, le mercato catalan n'est pas fini.

Toujours à la recherche d'un pur numéro 9, les dirigeants catalans ont multiplié les pistes dernièrement. Le nom d'Edinson Cavani a souvent été associé au Barça, tout comme celui d'Anthony Martial pour ne citer qu'eux. Mais en cette fin d'année, le président Joan Laporta et ses équipes ont activé une nouvelle piste menant en Italie. Selon les informations d'AS, confirmées ensuite par d'autres médias espagnols, le FC Barcelone est désormais à fond sur Álvaro Morata.

Une affaire plus simple que prévu ?

Alors que la rumeur vient juste de tomber, le quotidien affirme que les négociations sont déjà en cours entre l'attaquant prêté par l'Atlético de Madrid à la Vieille Dame et le Barça, et celles-ci sont même bien «avancées». Le deal n'est cependant pas encore bouclé avec le club turinois et la formation madrilène, qui a encore les droits du joueur, mais tout avance bien avec Álvaro Morata et son agent Juanma López. Le nouvel entraîneur du FCB, Xavi Hernandez, a même appelé personnellement le joueur de 29 ans.

Malgré 23 apparitions toutes compétitions confondues (7 buts, 3 caviars) avec les Bianconeri cette saison, l'international espagnol (50 sélections, 23 buts) ne se sent pas bien à Turin et une arrivée au FC Barcelone dès cet hiver est plus que possible. Car comme le rappelle AS, le Barça a prêté Antoine Griezmann à l'Atlético avec une option d'achat de 40 millions d'euros, soit le même prix que celle pour le prêt d'Álvaro Morata à la Juve. Du coup, si le principal concerné est prêté six mois au Barça avant un éventuel transfert définitif, tout le monde pourrait s'y retrouver financièrement...