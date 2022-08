Offensive de Galatasaray pour Layvin Kurzawa !

La suite après cette publicité

C'est un transfert dont rêvent les supporters parisiens. On ne parle pas là d'une arrivée mais bien d'un départ, celui de Layvin Kurzawa. Arrivé durant le mercato estival 2015, le latéral gauche français ne s'est jamais véritablement imposé et a dérivé au fil des mois dans la liste des indésirables. Sans jamais trouver un point de chute convenable à ses yeux.

La saison passée, Galatasaray et le Paris Saint-Germain s'étaient mis d'accord mais le joueur âgé de 28 ans avait refusé cette destination. Rebelote cet été ? Une chose est certaine, selon nos informations, le club turc retente sa chance, et affiche même son optimisme dans ce dossier. Aux agents et autres intermédiaires qui viennent proposer des latéraux gauches au club turc, la réponse est négative car la priorité se nomme Kurzawa.

Galatasaray revient à la charge

Le PSG est évidemment ravi de pouvoir négocier avec une formation puisque jusqu'à présent, cela n'avait pas réellement dépassé le stade de l'intérêt. Nice, l'OL ou encore Fulham ont été annoncés sur les rangs. Le club anglais discute d'ailleurs avec le PSG et s'active, mais il semblerait que Galatasaray soit déterminé dans ce dossier, bien qu'il lui faille vendre quelques éléments, comme le Français Sacha Boey, courtisé par l'Udinese.

Après avoir refusé cette destination il y a un an, Kurzawa, sous contrat jusqu'en 2024 et clairement poussé vers la sortie, va-t-il adopter la même position ? Rappelons aussi que le mercato fermera ses portes le 8 septembre prochain en Turquie (tout comme en Russie) et non le 1er septembre comme pour les championnats européens majeurs.