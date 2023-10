Un échange croustillant entre Xavi et Mendilibar révélé

La suite après cette publicité

Vendredi dernier, le FC Barcelone s’est sorti du piège tendu par le FC Séville lors de la 8e journée de Liga. Grâce à un but contre son camp signé Sergio Ramos (76e, 1-0), les Catalans l’emportent et reviennent à un petit point du Real Madrid, leader du championnat. Au terme d’une rencontre houleuse, la tension est montée d’un cran entre Xavi et Mendilibar, l’entraîneur andalou. Après le match, les caméras de The Day After ont révélé plusieurs échanges croustillants entre les deux tacticiens espagnols.

«Merde, pourquoi tu aboies !», s’énerve le coach du FC Séville après que Xavi ne passe son temps à se plaindre auprès des arbitres, selon lui. «Si je dis ce que tu dis, ils m’auraient expulsé il y a une demi-heure», poursuit-il, avant que l’entraîneur catalan ne lui rétorque : «Non, non mec. Ne plaisante pas avec moi, Mendi. Ce n’est pas comme ça». Un échange amical entre les deux espagnols qui auront livré une véritable bataille tactique au Stade Ramón Sánchez Pizjuán.