Chelsea : problème aux ischios pour Christian Pulisic

Dans le cadre de la 7e journée de Premier League, Chelsea était opposé à Burnley et le club londonien n'a fait qu'une bouchée de son adversaire du jour (3-0). Pour cette partie, Christian Pulisic devait être titulaire mais l'ailier américain a finalement dû être remplacé avant le coup d'envoi.

En conférence de presse après la victoire de ses hommes, Frank Lampard a donc apporté des nouvelles. D'après le technicien anglais, le joueur de 22 ans a ressenti une gêne au niveau des ischio-jambiers. Christian Pulisic va devoir passer des examens complémentaires mais la blessure ne serait pas sérieuse.

Lampard reports that Pulisic had a small sensation in his hamstring which is why he was pulled out of the game in the warm-up. He adds that Christian is frustrated and the muscle will need a scan.#BURCHE