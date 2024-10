Belgique - France : Ibrahima Konaté savoure la victoire

Ce lundi soir, l’équipe de France a fait le job en Belgique (1-2). Face à des Diables Rouges compliqués à manœuvrer, l’équipe de France a été en difficulté et a dû se résoudre à un doublé de Randal Kolo Muani pour repartir avec la victoire. Au cœur d’une défense en difficulté ce soir, Ibrahima Konaté a tenu son rang. Après le match, le défenseur des Reds s’est dit satisfait de la victoire au micro de TF1 :

La suite après cette publicité

«On doit savourer cette victoire parce qu’à la fin, on a souffert, mais on est resté en équipe avec Mike Maignan et la défense. On doit savourer mais aussi retenir les choses qui n’ont pas été bonnes. On est rentré dans ce match sur la pointe des pieds. On a su se parler à la pause, on a eu un état d’esprit différent et ça s’est vu. On va retenir les trois points.»