PSG : les premiers pas attendus d’Ethan Mbappé

Kylian Mbappé occupant les terrains de football, mais aussi la sphère médiatique où son avenir agite les coulisses, Ethan Mbappé son jeune frère de 17 ans tente de faire sa place au Paris Saint-Germain. Pleinement intégré au groupe professionnel cette saison et ayant participé à la préparation estivale avec les Franciliens, le natif de Montreuil avait été lancé par Luis Enrique contre Metz (3-1) avant la trêve hivernale. Une courte apparition de trois minutes dans le temps additionnel où il n’avait pas pu réellement montrer ses qualités vu que la fenêtre de tir était réduite pour lui. Pour autant, les joueurs parisiens étaient enthousiastes de l’accueillir de manière plus régulière dans leurs rangs.

«Je suis content, il kiffe, mais moi encore plus en tant que grand frère, cela fait plaisir. Je ne pensais pas que j’allais vivre un jour spécial comme ça, et ce match-là je vais vraiment le garder en mémoire. L’entrée d’Ethan est la chose la plus importante à mes yeux, même si gagner et marquer c’est toujours spécial. Il y avait encore plus spécial. C’est une belle journée, magnifique» notait d’ailleurs son frère Kylian après le match. Luis Enrique était lui aussi content de l’évolution de son jeune joueur : «ça fait longtemps que j’aime sa manière de s’entraîner. Il joue avec les moins de 19 ans, mais c’est un joueur très intéressant qui a beaucoup de personnalité. Il peut jouer à beaucoup de postes. Il aurait pu entrer plus tôt dans la saison, et c’est le hasard qu’il ait débuté le jour de l’anniversaire de son frère. Je suis content et je suis sûr qu’il peut jouer encore de très bons matchs. Il a un nom de famille de prestige, dur à porter, mais il a beaucoup de valeurs. Il est préparé.» Des propos qui laissaient entrevoir de nouvelles apparitions sous la tunique francilienne …

Une belle entrée contre Revel

… Cela n’a pas manqué ce dimanche avec le 32e de finale de la Coupe de France. En déplacement du côté de Castres pour affronter le club de Régional 1 (sixième division) de Revel, le Paris Saint-Germain s’est largement imposé (9-0) et Ethan Mbappé s’est joint à la fête. Remplaçant en début de partie, il est entré en jeu en seconde période. Prenant la place de Lucas Beraldo dans un poste de latéral gauche assez inédit pour lui, Ethan Mbappé n’a pas mis longtemps pour se mettre en évidence. Actif dans le pressing et disponible côté gauche, il a essayé de combiner le plus souvent avec son frère Kylian, mais aussi avec le jeune Senny Mayulu qui faisait ses grands débuts. Plutôt propre dans ses interventions défensives, il a d’ailleurs délivré une belle passe pour Kylian Mbappé en fin de match qui aurait pu terminer au fond des filets (89e).

Propre dans sa relance, il a réussi 94% de ses passes soit 29 sur 31 (2e plus haut total). Si cela est à relativiser par rapport à certains coéquipiers qui ont davantage joué, Ethan Mbappé s’est vite mis au niveau de son équipe et a encore marqué des points. En progrès constant depuis quelques saisons avec les jeunes du PSG, il se montre performant, à l’image de ses prestations en Youth League où il a été l’un des joueurs les plus importants de son club. Disputant 12 matches avec l’équipe U19 en championnat, il a su également se montrer décisif avec 3 buts et 2 offrandes. Symbolisant le futur du club francilien, Ethan Mbappé partage un autre point commun avec son frère, un contrat se terminant l’été prochain. Signant en 2021 un contrat aspirant de trois ans, il est en discussion pour signer un contrat professionnel avec le club francilien. Ses performances risquent bien de faciliter le choix du PSG.