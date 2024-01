Egypte : blessé, Mohamed Salah quitte la CAN !

Le scénario catastrophe était redouté depuis jeudi, il a finalement pris forme ce dimanche. Titulaire il y a trois jours lors de la rencontre de phase de groupe de la Coupe d’Afrique des Nations entre l’Egypte et le Ghana (2-2), Mohamed Salah avait dû laisser ses partenaires en raison d’une blessure. Touché à l’arrière de la cuisse gauche juste avant la pause, le capitaine égyptien avait ainsi cédé sa place à Mostafa Mohamed Fathi.

Un impondérable dont se serait bien passée l’Egypte. Quelques secondes plus tard, les joueurs de Rui Vitória avaient concédé l’ouverture du score de Mohammed Kudus. Un but finalement sans véritable incidence, du moins pour le moment, car l’Egypte a finalement accroché le nul (2-2), reste deuxième et donc en vie dans son groupe B. Pour autant, si qualification il y avait, les Pharaons devraient probablement se passer de leur star pour la suite de la compétition.

Mohamed Salah est retourné à Liverpool

Ce dimanche, l’information a fait l’objet d’une bombe. Alors qu’il était attendu pour l’éventuel quart de finale des Pharaons, comme l’avait annoncé la fédération sur ses réseaux sociaux quelques jours auparavant, Mohamed Salah a quitté le rassemblement de sa sélection. Comme indiqué par le Daily Mail dans la soirée, le deuxième meilleur buteur de l’histoire de l’Egypte (56 buts, derrière Hossam Hassan et ses 68 buts) a rebroussé chemin vers Liverpool.

D’après le journaliste Lewis Steele, l’objectif est que Mohamed Salah puisse parfaire sa rééducation dans son club. «S’il est en forme avant la finale, alors probablement oui, il retournera à la CAN», a indiqué Jurgen Klopp en conférence de presse ce dimanche. Des chances minces, donc, de revoir Mohamed Salah arpenter les pelouses ivoiriennes ce mois-ci. Il faudra peut-être encore patienter pour espérer remporter la CAN avec son pays, ce trophée qu’il convoite depuis 13 ans maintenant et qui lui a même échappé en finale face au Cameroun lors de l’édition 2017.