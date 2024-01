CAN 2023 : Mohamed Salah manquera l’éventuel 1/8e de finale de l’Égypte

L’Égypte retenait son souffle depuis plus de 24 heures. Opposés au Ghana (2-2) ce jeudi soir en phase de groupe de la CAN, les Pharaons avaient vu leur star et capitaine Mohamed Salah les quitter sur blessure juste avant la pause. Ce vendredi, la fédération égyptienne a donné des nouvelles de Salah, précisant qu’il manquerait les deux prochaines rencontres, face au Cap-Vert donc, et en 1/8es de finale en cas de qualification.

La suite après cette publicité

«Les radiographies subies par Mohamed Salah, le capitaine de l’équipe nationale égyptienne, ont révélé qu’il souffrait d’une tension au muscle postérieur et qu’il manquera les deux prochains matches de l’équipe dans cette CAN contre le Cap-Vert, puis en 1/8es en cas de qualification», indique le communiqué.