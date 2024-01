Égypte, Liverpool : scénario catastrophe redouté pour Mohamed Salah !

«Bien sûr, nous sommes inquiets et nous espérons que ce n’est pas trop grave». Voici ce que déclarait Rui Vitória, le sélectionneur portugais de la sélection égyptienne, quelques instants après le nul (2-2) concédé par les siens face au Ghana. Une sortie sans équivoque résumant l’inquiétude grandissante autour de l’état de santé de Mohamed Salah. Menés à deux reprises, les Pharaons ont finalement préservé l’essentiel grâce à une réalisation de Mostafa Mohamed à l’entrée du dernier quart d’heure. Plus que le résultat et l’actuelle deuxième place de l’Égypte dans le groupe B, c’est bien la blessure de Mohamed Salah qui se retrouve, ce vendredi matin, au cœur de l’actualité.

La suite après cette publicité

Touché à l’arrière de la cuisse gauche juste avant la pause, le capitaine égyptien a finalement dû céder sa place à Mostafa Mohamed Fathi juste avant la pause. Un terrible coup de massue pour l’Égypte, orphelin de sa star pour la seconde mi-temps et peut-être plus encore… Comme rapporté par le Daily Mail, la blessure aux ischio-jambiers du cadre de Liverpool pourrait l’éloigner des terrains plus longtemps que prévu. Un scénario catastrophe pour l’Égypte, en quête d’un nouveau sacre dans cette Coupe d’Afrique des Nations. Un énorme coup dur, également, pour Jürgen Klopp et les Reds, pointant actuellement en tête du championnat anglais avec deux petits points d’avance sur Manchester City et Aston Villa.

À lire

Liverpool : Jürgen Klopp réagit à la blessure de Mohamed Salah

Liverpool tremble, l’Égypte espère une bonne nouvelle !

Auteur de 18 buts et 9 passes décisives en 27 matches toutes compétitions confondues, Salah est un pilier essentiel dans la dynamique actuelle de Liverpool. Dès lors, si les Reds s’étaient déjà préparés à son absence jusqu’au 17 février prochain - en cas de finale pour l’Égypte dans cette CAN - la durée d’indisponibilité de l’ancien joueur de l’AS Roma ou encore Chelsea pourrait finalement s’avérer encore plus longue. Un gros camouflet pour une équipe de Liverpool d’ores et déjà privée de nombreux joueurs (Joel Matip, Stefan Bajcetic, Thiago Alcantara, Kostas Tsimikas, Andrew Robertson, Trent Alexander-Arnold, Ben Doak et Dominik Szoboszlai sont actuellement blessés alors que Wataru Endo participe lui à la Coupe d’Asie avec le Japon).

La suite après cette publicité

En attendant d’en connaître plus sur la nature de sa blessure et donc la durée de son absence, l’Égypte peut également trembler. Sauvés par leur capitaine lors du nul arraché contre le Mozambique dans le temps additionnel, les Pharaons pourraient, en effet, perdre leur principal atout dans cette quête d’un nouveau titre continental. « Nous ne savons pas encore quel est le problème. J’espère que ce n’est pas un gros problème. C’était un timing difficile pour nous parce qu’en deuxième mi-temps, nous n’avons pu faire que deux remplacements. Je pense que ce n’est pas dangereux, mais nous verrons », ajoutait de son côté Rui Vitória face aux journalistes. Sous pression et angoissée par l’état de santé de son capitaine, l’Égypte devra, en attendant, décrocher sa première victoire dans la compétition contre le Cap-Vert, actuel leader du groupe B, lundi prochain…