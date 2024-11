Tout le Brésil s’incline devant Gerson

On avait cru perdre définitivement Gerson de vue après son départ de l’OM en janvier 2023, mais force est de constater que le Brésilien a su tourner le dos à ses soucis depuis. Déclassé par l’intransigeant Igor Tudor, au sortir d’une saison où il avait pourtant dissipé son bien et régalé les fans marseillais sous les ordres de Sampaoli, le milieu de terrain de 27 ans avait tout à refaire en revenant à Flamengo. Il l’a fait, et avec brio. En retrouvant l’Argentin chez le Rubro-Negro, club qui l’avait vu exploser deux ans plus tôt, le fantasque gaucher a retrouvé le feu sacré et ses hauteurs de ses meilleures années.

Homme le plus utilisé par El Pelado (le chauve) jusqu’à son renvoi en septembre 2023, Gerson a su se réimposer comme l’un des hommes forts de Tite, puis de Filipe Luis, nouvel entraîneur du club carioca depuis octobre. Cette saison, ses 60 matches disputés, pour 6 buts et 11 passes décisives, disent d’ailleurs beaucoup de son influence dans son équipe. Des performances qui n’ont pas non plus laissé indifférent le sélectionneur de la Canarinha Dorival Junior, passé par une vingtaine de bancs brésiliens depuis 2002 et qui a donc fait le choix de le reconvoquer lors des derniers rassemblements.

La presse brésilienne est unanime

À un poste où la concurrence n’est plus aussi féroce qu’il y a quinze ans, Gerson a pu profiter de l’occasion pour tisser sa toile. En octobre, Dorival a ainsi fait le choix de le titulariser face au Pérou, lui qui restait encore à la recherche du "X", le joueur au profil le plus adapté pour accompagner Guimarães au milieu (Paqueta, André ou encore Andreas Pereira se sont succédé). Et depuis cette victoire 4-0, Gerson n’a plus jamais quitté le onze. Aligné face au Vénézuela la semaine passée (1-1), l’ex-Marseillais l’était encore la nuit dernière face à l’Uruguay (1-1), et sa prestation a encore parlé à sa place. «Il était le meilleur de l’équipe. Encore un match d’une grande maturité avec et sans ballon. Il a su se faire oublier lorsque la situation s’y prêtait, et ouvrir des espaces à Bruno Guimarães. Tactiquement important et décisif pour le résultat avec un superbe but», écrit par exemple Globe Esporte, le décrivant avec Raphinha comme l’une des rares éclaircies de cette équipe. Car oui, son influence et son impact se sont aussi traduits par son caractère décisif, avec un premier but inscrit en sélection, d’une superbe reprise de volée.

Le quotidien Lance!, de son côté, lui prédit une place de titulaire pour le prochain rassemblement : «l’excellent deuxième semestre de Flamengo, surtout après l’arrivée de Filipe Luís en octobre, s’est reflété dans l’équipe brésilienne. Gerson donne plus de mouvement au milieu de terrain, qu’il soit à la place d’André ou de Lucas Paquetá. Il termine l’année comme titulaire et a de grandes chances de conserver son statut en mars». ESPN Brasil n’est pas non plus avare en éloges : «l’équipe quintuple championne du monde a réagi et est repartie avec le match nul grâce un superbe Gerson, auteur d’un magnifique but». Sur les réseaux sociaux, certains influenceurs brésiliens vont même jusqu’à oser les comparaisons avec… Rodri. «Sans être ironique, Gerson est meilleur que le Ballon d’Or», tweete @realmilgrauu, compte aux 155 000 followers et liké par 15 000 personnes. Le journaliste de Placar, Guilherme Azevedo, écrit lui : «Le Brésil de Tite était parfois endormi, mais c’était mieux que cette équipe de Dorival, et il n’y avait pas un Gerson à son apogée comme aujourd’hui à l’époque. » Si la rumeur l’envoyant à Rennes pour retrouver Sampaoli se concrétisait, ce sont bien les supporters bretons qui devraient s’en frotter les mains… Mais il faudra probablement sortir le portefeuille.