Rennes : Jorge Sampaoli veut rapatrier Gerson !

En nommant le sulfureux Jorge Sampaoli sur son banc, le Stade Rennais espère désormais retrouver un petit coin de ciel bleu. Si à long-terme, le flou reste entier pour un entraîneur hyperactif et habitué à quitter ses postes expéditivement (moins de 2 ans sur ses 7 dernières expériences), à court-terme, l’Argentin devrait difficilement faire pire que Julien Stéphan, un entraîneur compétent mais qui n’était plus l’homme de la situation depuis bien longtemps, en témoignent les 5 points pris sur 18 par les Bretons avant son départ. Hier, Sampaoli a donc insisté sur sa volonté d’insuffler un nouvel élan à ce groupe, 13e de Ligue 1, tout en restant bien conscient qu’un chantier de grande ampleur l’attendait lui, et ses équipes.

«La situation n’est pas idéale, mais c’est celle-là. La ville, le club, les dirigeants, les supporters méritent autre chose. C’est une nouvelle étape, Il va falloir travailler beaucoup», avait indiqué l’Argentin devant la presse, suivi d’Arnaud Pouille, qui évoquait déjà la possibilité de se montrer actif cet hiver sur le marché. «On a échangé sur beaucoup de choses, sur les profils du groupe existant. Ils (Massara et Sampaoli, ndlr) vont échanger, on va définir les besoins», ajoutait le directeur exécutif breton, sensiblement dans le même ton que son directeur sportif, Frederic Massa : «On va tout faire et s’il y a besoin d’intervenir sur le mercato, les propriétaires soutiendront le club. »

Gerson et Fabricio Bruno ciblés

De toute évidence, ces propos ne sont pas tombés dans l’oreille d’un sourd. Car ce mercredi, le média brésilien Globo Esporte nous dévoile les premiers noms soufflés par Jorge Sampaoli à sa direction. Le premier serait d’ailleurs bien connu des amateurs du championnat de France, puisqu’il s’agit de Gerson, arrivé dans les valises d’El Pelado (le chauve) à l’OM en 2021, après l’avoir dirigé à l’Atlético Mineiro. Joueur de Flamengo depuis 2023, Gerson y a retrouvé ses couleurs d’antan en disputant plus de 100 matches. Aujourd’hui d’ailleurs, le milieu de 27 ans (9 sélections) prend de plus en plus d’épaisseur en sélection brésilienne, en attestent ses convocations lors des deux dernières trêves internationales.

Pour ce qui concerne le deuxième profil identifié par Sampaoli, il s’agirait d’un joueur déjà connu des supporters bretons. Un certain Fabricio Bruno, défenseur de Flamengo et coéquipier de Gerson, déjà approché cet été avant que Rennes ne boucle finalement la signature de Faye. International brésilien (2 sélections), Fabricio Bruno s’est imposé comme l’un des meilleurs centraux du championnat auriverde ces dernières saisons. Comme Gerson, il avait été dirigé par Sampaoli à Flamengo l’année dernière. À date, aucune offre n’a été formulée, mais la situation pourrait être amenée à évoluer dans les prochaines semaines, précise Globo Esporte.