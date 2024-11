Jorge Sampaoli débarque au Stade Rennais !

Rennes pensait que le retour au bercail de Julien Stéphan serait le remède au départ soudain de Bruno Genesio en 2023. Malheureusement pour les Rouge et Noir, ce come-back n’a pas soigné les maux de l’équipe bretonne. Après une dixième place à la fin de la saison dernière, Stéphan n’a pas fait mieux que treizième cette année, avec 5 défaites en dix rencontres (3 victoires, 2 nuls). Un bilan comptable trop insuffisant, sans oublier un jeu très pauvre, qui lui a valu d’être limogé malgré son statut d’homme proche de la famille Pinault.

La suite après cette publicité

Pour le remplacer, plusieurs noms étaient sortis. Rudi Garcia, Habib Beye, Igor Tudor, Wilfried Nancy et même Jorge Sampaoli étaient cités. Et à la surprise générale, c’est l’Argentin qui a été choisi. « Jorge Sampaoli nommé entraîneur de l’équipe professionnelle. Ancien coach de l’Olympique de Marseille, du FC Séville et de l’Albiceleste Jorge Sampaoli est nommé entraîneur de l’équipe professionnelle du Stade Rennais F.C. Le technicien de 64 ans s’est engagé jusqu’en 2026 avec les Rouge et Noir. »

Sampaoli, un profil qui détonne à Rennes

L’arrivée de Sampaoli à Rennes a de quoi surprendre en tout cas, même si son style de jeu promet des matches un peu animés que les purges proposées par Stéphan dernièrement. Lui l’entraîneur explosif et caractériel arrive dans un cadre plutôt calme et feutré. Pas vraiment la même ambiance qu’il a connue à l’Olympique de Marseille. Son passage sur la Canebière sera néanmoins un atout puisque Sampaoli connaît la Ligue 1 pour y avoir entraîné pendant un an et demi.

La suite après cette publicité

Jorge Sampaoli est-il l'homme de la situation pour redresser Rennes ? OUI NON Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Pour rappel, le coach sud-américain avait succédé à l’intérimaire Nasser Larguet qui avait remplacé au pied levé André Villas-Boas. Cinquième de L1 à l’issue de la saison 2020/2021, Sampaoli avait décroché une belle deuxième place synonyme de Ligue des Champions la saison suivante avant de démissionner au mois de juillet. De retour en France, l’Argentin promet du spectacle au Roazhon Park, mais aussi en coulisses. Car il convient de rappeler que l’Argentin a l’habitude de réclamer un paquet de recrues lorsqu’il débarque dans un nouveau club.