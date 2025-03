Jorge Sampaoli règle ses comptes avec le Stade Rennais

Sur le papier, Rennes avait frappé un grand coup médiatique. Le 11 novembre 2024, le club breton officialisait l’arrivée de Jorge Sampaoli. El Pelado débarquait pour succéder à Julien Stéphan et aider le SRFC à redresser la barre en Ligue 1 (13e du classement après 3 victoires, 2 nuls et 6 défaites en 11 matches). Mais très vite, les premières sensations n’ont pas été très bonnes. Comme à son habitude, l’Argentin a réclamé des recrues pour sortir l’équipe du marasme, mais sur le terrain, les pensionnaires du Roazhon Park continuaient de couler.

Sampaoli a fait passer Rennes de la 13e à la 16e place (premier barragiste) en à peine deux mois avec un bilan catastrophique (17 points, 5 victoires, 2 nuls, 12 défaites, 0,8 point par match). La greffe n’a jamais pris, ce qui a poussé les Rouge et Noir à se séparer de leur coach le 30 janvier dernier, soit un peu plus de deux mois après l’avoir engagé. Aujourd’hui, Rennes ne regrette pas son choix. Huit matches plus tard, les Rouge et Noir d’Habib Beye sont douzièmes avec 32 points. Le SRFC n’est pas encore à la hauteur de ses ambitions, mais il s’est éloigné de la zone rouge (8 unités d’avance sur le premier barragiste). De quoi voir la fin de la saison avec un peu de sérénité.

Les dirigeants du SRFC pointés du doigt

De son côté, Jorge Sampaoli est sorti du silence pour revenir sur son expérience rennaise. Et visiblement, l’Argentin n’avait pas envie de faire son mea culpa. Pour lui, si sa mission s’est soldée par un échec, c’est principalement la faute des dirigeants bretons. « Vous arrivez dans un club en espérant changer les choses, faire des choses importantes. Le propriétaire du club est une personne très importante en France et, franchement, mes attentes en ce qui concerne le mercato n’ont pas été entendues. Le directeur sportif a décidé de faire un marché qui n’avait rien à voir avec ce dont nous avions besoin. Nous avons préféré couper les ponts », a-t-il déclaré à Globoesporte, avant de conclure.

« Je ne pouvais pas représenter une équipe dont je n’avais pas choisi les joueurs au mercato d’hiver. On a même parlé de joueurs qui avaient déjà joué pour nous pour faciliter les choses, mais on n’a pas été très écouté. Il vaut donc mieux ne pas continuer. L’équipe a trouvé de très bonnes réponses footballistiques à court terme, nous avons bien joué dans certains matchs. Cela aurait pu être un processus fructueux à long terme, mais quand on se heurte à des idées différentes, il vaut mieux se séparer ». Visiblement satisfait de ses matches à Rennes, Sampaoli se cherche maintenant un nouveau club et la presse brésilienne assure qu’il serait intéressé par le poste de coach de Fluminense.