Rennes se sépare de Julien Stéphan

Le Stade Rennais a sans doute cru qu’il pourrait faire du neuf avec de l’ancien. Rapatrié en Bretagne en novembre 2023, après le départ volontaire de Bruno Genesio, Julien Stéphan suscitait pas mal d’espoirs. Coach de l’équipe première rennaise de 2018 à 2021, le fils du célèbre adjoint de Didier Deschamps, qui avait démissionné en mars 2021, a été l’homme au cœur des plus belles années de l’histoire récente du SRFC. Un style de jeu alléchant, des performances en coupe d’Europe et une troisième Coupe de France remportée en 2019, mettant fin à 48 ans de disette.

Malheureusement pour le club breton, la magie du premier mandat de Stéphan n’a pas opéré cette fois. Selon nos informations, Rennes vient d’acter le départ de son entraîneur en ce jour. Lui qui avait quitté le navire rouge et noir de lui-même en mars 2021, Julien Stéphan est cette fois-ci poussé vers la sortie, et l’officialisation ne devrait tarder. Et cette séparation n’a surpris personne. Pour son grand retour, il avait terminé le dernier exercice à une piètre dixième place, privant ainsi Rennes de coupe d’Europe pour la première fois depuis 2018.

Un come-back raté

Stéphan a ensuite vécu un début de saison 2024/2025 ponctué par une treizième place au classement après dix journées. Forcément remis en question, le coach rennais avait rapidement vu des rumeurs annonçant son départ et l’arrivée de potentiels remplaçants. Le nom du Croate Igor Tudor avait d’ailleurs énormément circulé. Face à ces bruits de couloir, Stéphan s’était montré agacé et jurait vouloir faire mentir tous ses détracteurs.

«Vous savez, on a perdu un match amical lors de la préparation à Guingamp. Le lendemain, on m’a envoyé Pioli. Dès la première défaite au mois de juillet. Je dirais que ça montrait bien le cadre et le contexte à ce moment-là. Mais ce n’était pas une surprise. Je m’y étais préparé et finalement ça se poursuit. Donc il faut que je le saisisse comme une opportunité pour, excusez-moi de l’expression, faire fermer des bouches et continuer à avancer.» Malheureusement pour lui, il n’a pas vraiment eu l’occasion de remettre les observateurs à leur place, certainement confortés dans leur idée après ce nouveau revers fracassant subi dimanche contre Auxerre (4-0). Selon nos informations, plusieurs pistes sont désormais étudiées, à savoir Rudi Garcia, Jorge Sampaoli, Wilfried Nancy ou encore Habib Beye.