Rennes : le grand flou pour le remplacement de Julien Stephan

Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas du côté du Stade Rennais. Si Julien Stephan continue de diriger les entraînements comme si de rien n’était, le board rennais travaille à son remplacement. Et le moins que l’on puisse dire c’est que les noms associés au Stade Rennais sont nombreux. Si les premières pistes menant à Rudi Garcia et à Sergio Conceiçao n’ont pas été creusées pour le moment, que la folle rumeur Franck Haise a commencé à poindre le bout de son nez, c’est bel et bien Habib Beye qui tient la corde. L’ancien coach du Red Star, libre depuis son départ du club audonien l’été dernier, est à la recherche d’un nouveau challenge et serait attentif aux approches du club breton.

Mais le dossier est sensible et il faut que le coach fasse l’unanimité en interne, ce qui n’est pour l’instant pas le cas. Ainsi, d’autres noms sont sortis, de Jorge Sampaoli à Wilfried Nancy, le coach de Crew de Columbus en Major League Soccer. Le coach français de 47 ans n’a jamais caché son envie d’entraîner en Ligue 1 et vient de se faire éliminer des Play-Offs de la MLS. Quant à l’ancien coach de l’OM, son style et sa méconnaissance de la langue française sont autant de freins à sa venue en Ille-et-Vilaine. Mais qui sait, dans ce feuilleton aux multiples rebondissements, tout peut encore arriver…