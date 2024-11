Rennes : Jorge Sampaoli a déjà un accord pour le mercato

Jorge Sampaoli a foulé la pelouse du Roazhon Park pour sentir son nouvel environnement. Puis, après avoir posé devant les journalistes avec la tunique bretonne, l’Argentin s’est présenté en conférence de presse. Immédiatement interrogé sur ses projets pour le SRFC, El Pelado a insisté sur la nécessité de redonner confiance à son groupe, avant d’envisager de meilleurs jours. Mais Sampaoli traîne une réputation qui n’a échappé à personne.

Dans tous les clubs où il est passé, le Sud-Américain a souvent exigé des campagnes de recrutement très actives. Après avoir déboursé 78 M€ l’été dernier pour se renforcer, le SRFC va-t-il devoir mettre à nouveau la main à la poche ? «Oui, nous parlons beaucoup avec le président et le directeur sportif. Nous avons un accord sur les besoins futurs et actuels, sinon je ne serais pas là, pour changer l’histoire et avoir une équipe qui soit plus ambitieuse», a fait savoir Sampaoli.

«S’il y a besoin d’intervenir sur le mercato, les propriétaires soutiendront le club»

Il n’en fallait pas plus pour que les regards se tournent immédiatement vers Arnaud Pouille (président) et Frederic Massara (directeur sportif) pour en savoir davantage sur les conditions de cet accord avec Sampaoli. «Oui, on a échangé sur beaucoup de choses, sur les profils du groupe existant. Ils (Massara et Sampaoli, ndlr) vont échanger, on va définir les besoins», s’est contenté de répondre brièvement un Pouille pas spécialement à l’aise face aux médias.

Massara, lui, s’est montré plus direct, n’hésitant pas à égratigner l’équipe actuelle. «Il s’agit de faire un diagnostic de la situation qui est insatisfaisante, elle ne plait à personne. On doit renverser cette dynamique et relancer une équipe très insuffisante. On va tout faire et s’il y a besoin d’intervenir sur le mercato, les propriétaires soutiendront le club. On n’est pas content de l’équipe, on ne parle pas du mercato. On a une équipe qui ne reflète pas ce qu’on attendait. Après ces performances insatisfaisantes, on voit le public pousser, c’est un public qui mérite plus». Et Rennes ira sans doute chercher ce plus sur le marché des transferts en janvier prochain.