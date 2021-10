Manchester United : Ole Gunnar Solskjaer et 5 stars plus que jamais sur la sellette

La suite après cette publicité

Rien ne va plus à Manchester United. Après la 4e défaite de la saison, déjà, contre Leicester City (4-2, 8e journée de Premier League), Ole Gunnar Solksjaer est, comme souvent depuis le début de son mandat, sous pression. Jusqu'ici, le Norvégien a toujours sauvé sa tête. Mais il se murmure dans les travées d'Old Trafford qu'en cas de contre-performance lors des deux matches à venir (Atalanta en Ligue des Champions et Liverpool en Premier League), sa place ne tiendra plus qu'à un petit fil.

«Il est difficile de voir un avenir pour Solskjaer à United s'il ne gagne pas ces deux matches», insiste même une source proche du vestiaire au Sun ce mardi. Selon le tabloïd, il n'y a d'ailleurs pas que sur le banc de touche que cela va bouger chez les Red Devils dans les prochaines semaines. Un mercato animé se prépare d'ores et déjà pour le mois de janvier. Si Amad Diallo (19 ans) pourrait ainsi être prêté pour gagner en temps de jeu, d'autres stars sont elles clairement poussées vers la sortie, et si possible, de manière définitive.

Coup de balai hivernal

C'est notamment le cas d'Anthony Martial (25 ans), Donny van de Beek (24 ans) et Jesse Lingard (28 ans), comme nous vous en avions déjà parlé. L'ancien Monégasque et les deux internationaux néerlandais et anglais figurent notamment sur les tablettes du nouveau riche Newcastle et sont clairement invités à plier bagage dès le mois de janvier, tant pour faire de la place et des économies que pour leurs performances ces dernières semaines.

Deux autres joueurs sont sur la sellette. Il s'agit des deux défenseurs centraux : l'international suédois Victor Lindelöf (27 ans) et l'international anglais Phil Jones (29 ans). Le Scandinave a clairement pâti de l'arrivée de Raphaël Varane (28 ans) cet été en provenance du Real Madrid, tandis que le second est à la cave depuis plusieurs mois (il n'a plus joué en Premier League depuis le 22 janvier 2020). Tout ce joli monde est mis sur la liste des transferts. Avec ou sans Solskjaer.

