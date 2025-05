Mercato : Manchester United annonce un dégraissage massif

Excité à l’idée d’être attendu comme le sauveur par Manchester United à l’automne 2024, Ruben Amorim doit peut-être se demander dans quel bourbier il s’est mis six mois plus tard. À l’issue de cette saison 2024/2025, jamais Manchester United n’avait affiché un classement aussi mauvais en Premier League (15e). En plus de ça, la formation entraînée par le Portugais a réussi à s’incliner en finale de la Ligue Europa face à Tottenham, le club habituellement moqué par l’Angleterre pour son incapacité à remporter des trophées.

Autant dire que les Mancuniens ne partiront pas en vacances avec un grand sourire. Mais avant, il y a une tournée en Asie à réaliser. À cette occasion, Ruben Amorim a logiquement été interrogé sur le prochain mercato. À l’heure où la presse anglaise annonce que MU aurait bouclé les arrivées de Matheus Cunha et de Liam Delap en échange de 110 M€, les Red Devils vont-ils dépenser énormément afin de régénérer un effectif incapable de répondre aux attentes ? Interrogé à la mi-mai, Amorim avait sous-entendu que le mercato ne règlerait sans doute pas les soucis de son équipe.

L’effectif sera réduit

«Il y a des choses que nous ne pouvons pas changer en été, le sentiment dans le club et la façon dont nous voyons les choses. Le sentiment que nous ne pouvons pas perdre un match. Nous devons changer cela et ne pas penser aux transferts.» Ce mardi, le Lusitanien a confirmé qu’il ne fallait pas s’attendre à des folies. Pire, il faudra plutôt s’attendre à une purge, après les départs déjà annoncés de Victor Lindelöf, Christian Eriksen et de Jonny Evans.

« Sans la Ligue des Champions, nous n’avons pas besoin d’un grand effectif, nous pouvons mieux le contrôler. Nous avons un plan qui consiste à faire venir de nouveaux joueurs, bien sûr, mais notre grand plan est d’améliorer l’équipe que nous avons, d’améliorer notre académie, qui est l’avenir, qui ne va pas beaucoup changer parce que nous avons les règles du fair-play financier. Nous ne sommes pas autorisés à faire beaucoup de choses cet été. Il est important de se serrer les coudes. Nous allons avoir des difficultés, tout ne va pas être parfait tout de suite, mais je vois l’équipe s’améliorer et c’est la chose la plus importante. » La saison 2025/2026 s’annonce déjà compliquée à Old Trafford…