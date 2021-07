Le RC Lens dévoile son maillot third pour la saison 2021/2022

Nouvel équipementier du RC Lens, Puma avait dévoilé les nouvelles tenues domicile et extérieur des Sang et Or au début du mois de juillet. À quasiment deux semaines de la reprise de la Ligue 1 Uber Eat, l'équipementier allemand présente cette fois le maillot third des coéquipiers de Seko Fofana.

Ce nouveau maillot que les Lensois porteront loin du stade Bollaert-Delelis rend hommage à l'Artois avec notamment ce design moderne reprenant le bleu identitaire du pays artois et en rendant hommage à une population, une culture et une histoire qui a comme fanion, le Racing Club de Lens.

Si le bleu est majoritaire, les couleurs sang et or restent présents au niveau du col, sur le bord des manches ainsi que sur les logos de l'équipementier. Le maillot est complété par un short bleu et de chaussettes jaunes. À noter également la mention « Fier d'être Lensois » au dos du maillot.

Ce nouveau maillot third du RC Lens est déjà disponible à la vente dans les boutiques du club.