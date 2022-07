Versailles va faire venir Jeremain Lens !

La suite après cette publicité

Versailles ne compte décidément pas faire de la figuration dans ce championnat de National 1. Promu, le club de la cité royale réalise un mercato très ambitieux et vise ni plus ni moins que la montée en Ligue 2 en fin de saison prochaine. Romain Armand et Pierre Gibaud ont par exemple déjà signé.

Ce n'est pas fini car la dernière piste en date se nomme Jeremain Lens. D'après les informations de L'Equipe, l'ancien international néerlandais (34 sélections, 8 buts) est sur le point de rejoindre pour deux ans le récent demi-finaliste de la Coupe de France. Ancien du PSV Eindhoven, du Dynamo Kiev ou encore de Sunderland, le joueur, désormais âgé de 34 ans, était prêté par Besiktas à Karagümrük cette saison.