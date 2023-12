PL : Everton surclasse Burnley et prend ses distances avec la zone rouge

Dans le prolongement du nul de Manchester City et des victoires de Newcastle et Chelsea, la 17e journée de Premier League se poursuivait ce samedi avec un duel de bas de tableau entre Burnley et Everton. En forme ces temps-ci, les Toffees se sont offert un succès précieux dans la quête du maintien en surclassant les Clarets (2-0). Face à une formation du Lancashire en grande difficulté depuis le début de saison, les hommes de Sean Dyche n’ont pas tardé à prendre le jeu à leur compte.

Classement live Premier League # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 16 Everton 16 17 2 8 2 7 22 20 19 Burnley 8 17 -20 2 2 13 16 36

À la baguette sur coup de pied arrêté, Dwight McNeil a déposé le cuir sur la tête d’Amadou Onana qui s’est élevé plus haut que tout le monde dans la surface adverse pour ouvrir le score (19e). Quelques minutes plus tard, Michael Keane lui a emboîté le pas. En deux temps, le défenseur anglais est parvenu à tromper la vigilance de James Trafford (25e). Au retour des vestiaires, les visiteurs ont maintenu la pression sur les cages adverses mais l’international Espoir Anglais s’est employé pour éviter un naufrage total à son équipe. Conséquence, Everton enchaîne avec un quatrième succès de rang et prend ses distances avec la zone rouge (16e, 16 points). De son côté, Burnley reste scotché à l’avant-dernier rang (19e, 8 points) et compte 6 unités de retard sur le premier non-relégable, Nottingham Forest.