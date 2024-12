Kylian Mbappé assure qu’il aurait pu prolonger au PSG pour son frère

Longuement questionné sur Canal + dans le cadre de l’émission Clique, Kylian Mbappé a vidé son sac. Outre la mise au point sur ses débuts au Real Madrid, l’ancien attaquant du PSG est également revenu sur sa fin d’aventure dans la capitale française, sans oublier d’évoquer sa situation avec les Bleus ou encore cette affaire de viol présumé en Suède. Un échange au cours duquel le Bondynois a également eu des mots forts au sujet de son petit frère Ethan. En effet, le buteur de 25 ans a affirmé qu’il aurait pu prolonger au PSG pour ne pas mettre fin au rêve de son cadet…

«Ça s’est passé (le départ d’Ethan du PSG, ndlr). C’est la chose qui m’a le plus affecté. Lui, son Real Madrid, c’était le PSG. Et indirectement, je lui ai enlevé. Il me disait qu’il ne voulait pas rester, que ce n’était pas normal ce qu’ils me faisaient. Je lui ai dit : si tu veux rester, je prolonge et on reste un peu. J’aurais abandonné mon rêve de Madrid pour lui. Ethan, c’est mon frère, ça ne se touche pas. A quoi bon sert de signer dans le meilleur club du monde si tu tues la carrière de ton frère. Mon petit frère a été connu à 7 ans et il signait des autographes», a notamment déclaré le néo-Madrilène.