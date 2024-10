OM : Roberto de Zerbi met la pression à Leonardo Balerdi

Roberto de Zerbi en veut plus de la part de son capitaine. Promulgué au poste après l’arrivée de l’entraîneur italien, le défenseur central olympien n’est pas à la hauteur des attentes en ce début de saison. Moins brillant que la saison passée, l’Argentin est quelque peu retombé dans ses travers cette saison, en accumulant quelques erreurs évitables, comme son carton rouge - discutable - obtenu en moins de cinq minutes contre l’Olympique Lyonnais.

La suite après cette publicité

Comme le révèle L’Équipe, RDZ a une très haute estime de l’ancien défenseur des Boca Juniors et attend encore plus de sa part. Auteur d’une saison majuscule la saison passée, dans un OM malade, Leonardo Balerdi a donc pour mission de retrouver ses sensations et s’imposer comme le patron d’une défense phocéenne en manque de repères (sept défenses différentes alignées par De Zerbi en sept matches de Ligue 1). Prolongé et augmenté par l’OM cet été, le nouveau capitaine olympien doit désormais rendre la confiance qui lui est accordée.