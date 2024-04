Coupe du Roi : l’Athletic Bilbao renverse Majorque au bout du suspense et remporte la finale

La finale de la Coupe du Roi avait lieu ce samedi soir en Espagne. Elle est opposée deux clubs qui ne sont pas habitués à être en tête d’affiche des finales nationales espagnoles ces dernières années. En effet, pas de Real Madrid, de FC Barcelone, ni d’Atlético de Madrid pour cette dernière rencontre de la coupe. L’Athletic Bilbao affrontait Mallorca sur la pelouse de l’Estadio La Cartuja, stade olympique de Séville. Si la rencontre a largement été dominée par les Basques, ce sont bien les troupes des Baléares qui ont ouvert le score dans le sillage de Dani Rodirguez (21e).Dans le second acte, les joueurs d’Ernesto Valverde ont réussi à renverser leurs adversaires pour égaliser grâce à une réalisation d’Oihan Sancet (50e).

Même s’ils ont continué à pousser, le temps réglementaire a pris fin sur un score de parité entre les deux équipes de cette finale de Coupe du Roi. Direction donc les prolongations entre Bilbao et Majorque. Et encore une fois, les 22 acteurs n’ont pas réussi à faire trembler les filets pour un deuxième reprise malgré plusieurs changements tactiques opérés par les techniciens. Il a donc fallu attendre la séance de tirs au but et à ce petit jeu, ce sont les joueurs de Bilbao qui ont été plus forts pour remporter cette finale et donc cette Coupe du Roi.