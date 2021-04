Real Madrid : Kylian Mbappé ne viendra pas sans Super League

La suite après cette publicité

Invité hier soir par la radio espagnole Cadena SER, Florentin Pérez s’est exprimé sur la Super League et sur les dossiers chauds du Real Madrid. Et le président de la Casa Blanca a été clair sur le recrutement. Sans l’aide financière apportée par la Super League, impossible de faire de gros transferts.

«Sans la Super League, il n'y aura pas de grandes signatures. Ni pour Madrid ni pour qui que ce soit d’autre», a-t-il déclaré alors qu’on lui demandait si Kylian Mbappé pouvait rejoindre le club madrilène cet été. Et le dirigeant espagnol a été clair sur l’impossibilité de faire d’importants investissements cet été et seulement cet été, laissant entendre qu’une signature de l’attaquant français pourrait se réaliser dans les prochaines années.

Florentino Pérez, en @ellarguero con @manucarreno



🗣️ "¿Mbappé? Sin la Superliga no existirán los grandes fichajes. Ni para el Madrid ni para nadie"



🗣️@manucarreno: "¿No va a poder fichar a Mbappé?



🗣️ "No he dicho eso. Eso es de la temporada que viene"

pic.twitter.com/OnWow3LiHL