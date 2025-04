Rennes : Habib Beye envoie un message à ses joueurs

Douzième de Ligue 1, le Stade Rennais n’est plus très loin d’un maintien en Ligue 1. Comptant cinq points d’avance sur Le Havre, premier non-relégable, les Bretons pourraient définitivement se mettre à l’abri en cas de victoire face aux Hacmen ce dimanche (17h15). Au contraire, une défaite pourrait coûter cher aux Rennais, qui restent sur trois défaites lors de leurs quatre derniers matches dans l’élite. Face à ce match crucial, Habib Beye a tenu à remobiliser ses troupes ce vendredi en conférence de presse.

«On affronte une équipe qui est située derrière nous, comme c’était le cas à Saint-Étienne puis à Angers. Nous ne devons pas oublier d’où l’on vient et les bonnes choses entrevues. L’ambition est de gagner au Havre, comme nous voulions gagner contre Auxerre et lancer une dynamique. Notre quotidien doit être de vouloir gagner. Continuer sur ce que l’on s’est dit et jouer pour s’imposer. J’ai répété avant et après Angers que rien n’était acquis, c’est toujours le cas. Nous ne pouvons pas nous fixer un socle. La volonté doit toujours être de prendre un maximum de points. Ce match arrive, on doit le gagner.»