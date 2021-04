MU, EdF : examens rassurants pour Anthony Martial

Tout le monde a craint le pire pour Anthony Martial, touché face au Kazakhstan il y a 8 jours avec l'équipe de France. Son entraîneur à Manchester United Ole Gunnar Solskjaer disait même : « perdre Anthony Martial sans doute jusqu'à la fin de la saison est vraiment triste. » Mais l'IRM réalisé récemment à Manchester est venu rassurer le joueur et son entourage.

Selon l'AFP et L'Equipe, l'attaquant de 25 ans pourrait être de retour sur les terrains début mai, et il pourrait donc vivre la fin de la saison avec Manchester United et surtout l'Euro avec l'équipe de France. Il ne devrait pas passer par la case opération.