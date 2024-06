L’Arabie saoudite a un plan pour sauver le mercato du FC Barcelone

L’été risque d’être compliqué pour le FC Barcelone. Si son éternel rival madrilène se régale avec l’officialisation de Kylian Mbappé jusqu’en 2029, le club blaugrana doit d’abord faire face à des problèmes économiques avant d’attirer des stats, avec un fair-play financier de la Liga qui n’arrange rien. Et alors qu’Hansi Flick, le nouvel entraîneur catalan, désire justement renforcer l’équipe, le club va devoir se séparer de plusieurs joueurs à forte valeur marchande pour répondre à ses attentes.

Une situation qui intéresse les clubs acheteurs et notamment du côté de la Saudi Pro League. Si les clubs européens auront du mal à s’aligner sur les demandes catalanes et les salaires des plus gros joueurs, les dirigeants du FC Barcelone sont logiquement plus ouverts à vendre aux grosses équipes du championnat saoudien pour obtenir des indemnités plus conséquentes et ne pas renforcer les concurrents directs en Ligue des Champions.

L’Arabie saoudite suit de près le Barça

D’après les dernières informations de Sport, le Barça devra placer entre trois et quatre joueurs, qui n’entrent pas dans les plans du nouveau projet, sur la liste des transferts, afin de construire son nouvel effectif. Des clubs de SPL auraient déjà approché le Barça et auraient même demandé d’entamer des négociations. Certains cadres de l’équipe ont également été contactés, en particulier les défenseurs centraux. Un prix aurait été demandé pour Ronald Araujo, Andreas Christensen et Jules Koundé.

Raphinha est également cité dans l’équation. L’actuel directeur sportif du Barça, Deco, était l’agent du Brésilien, mais il pourrait quand même être lâché en cas d’arrivée d’un nouvel attaquant, puisque Lamine Yamal et Robert Lewandowski sont intouchables pour Hansi Flick. Au-delà des noms, certains clubs puissants d’Arabie saoudite ont contacté le Barça pour envisager des accords de collaboration ou de sponsoring. En clair, le pays du Golfe pourrait sauver la situation du Barça.