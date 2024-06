Mercato Barça : la grande révolution Hansi Flick a démarré

Le grand chamboulement, c’est pour cet été à Barcelone. Au terme d’une saison blanche qui aura vu Xavi quitter le navire après moult rebondissements, le FC Barcelone a embauché Hansi Flick, chef de file du Bayern Munich qui avait infligé la plus grosse humiliation de l’histoire du club catalan quatre ans plus tôt. Mais aujourd’hui, le technicien allemand a bien l’intention de faire retrouver au Barça son feu sacré, imperceptible ces dernières saisons. Et forcément, cette réussite passera d’abord par un mercato réussi. En défense centrale déjà, les chantiers s’annoncent colossaux.

Selon Mundo Deportivo, Hansi Flick devrait faire confiance à 4 éléments, alors qu’on en chiffre actuellement 7 dans l’effectif. Si l’avenir de Ronald Araujo, toujours courtisé en Angleterre et en Allemagne, reste incertain, Pau Cubarsí et Andreas Christensen sont eux assurés de rester. C’est toujours flou pour Íñigo Martínez, arrivé l’été dernier, mais qui va devoir faire face à la concurrence féroce du jeune Mikayil Faye, annoncé pour intégrer le groupe professionnel. Quant à Jules Koundé, MD rapporte qu’il n’est pas considéré comme intransférable, encore moins à l’heure où le Barça reste en cruel besoin de liquidités. Ces derniers jours, le journal catalan révélait des intérêts de Manchester United, Chelsea et du PSG pour l’international tricolore. Enfin, Eric Garcia, prêté à Gérone cette saison, entend revenir à Barcelone. Mais son avenir n’est pas encore ficelé, assure la presse catalane.

Le milieu de terrain, autre chantier majeur

Au milieu de terrain, le Barça devrait perdre Oriol Romeu, quand Frenkie de Jong, l’un des joueurs les plus "bankable" de l’effectif, pourrait lui aussi être vendu. En attendant de voir quel système privilégiera Hansi Flick, plusieurs noms figurent sur une short-list, à savoir ceux de Joshua Kimmich, Mikel Merino, ou encore celui du champion du monde argentin Guido Rodriguez. D’autres profils, plus onéreux, comme ceux d’Amadou Onana, Bruno Guimaraes, la révélation de l’Atalanta Bergame Ederson ou encore Martin Zubimendi, sont également cités. Mais à date, ils semblent hors d’accès. Une autre piste, plus accessible financièrement, elle, mène à Javi Guerra de Valence, mais il s’agit là d’un profil plus offensif.

Devant, le Barça pourrait également remodeler son visage. Robert Lewandowski est toujours courtisé par l’Arabie saoudite, tout comme Raphinha. Vitor Roque, qui n’a pour le moment pas été en mesure de convaincre son auditoire depuis son arrivée, n’est pas intouchable et pourrait être prêté. D’ailleurs, le Barça aurait déjà identifié plusieurs profils au cas où il était amené à quitter la Catalogne. Selon AS, le nom de l’ex-Madrilène Borja Mayoral, buteur à 15 reprises cette saison avec Getafe en Liga, prend de plus en plus d’ampleur en interne. En cas de transfert, le Barça devrait débourser environ 10 millions d’euros pour l’international espagnol.