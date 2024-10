Barça : Raphinha apprend beaucoup de Lamine Yamal

Demain soir, le FC Barcelone va affronter le Bayern Munich en Ligue des champions. Avant ce choc, Raphinha s’est présenté en conférence de presse. Il a notamment été questionné sur Lamine Yamal, avec lequel il s’entend sur comme en dehors des terrains.

«Nous pouvons apprendre beaucoup de choses. Quel que soit leur âge, ils ont déjà vécu beaucoup de choses dans le football et nous vivons quotidiennement avec des joueurs plus jeunes et plus âgés et nous apprenons tous les uns des autres.» Le Brésilien apprend donc beaucoup de son jeune coéquipier de 17 ans.