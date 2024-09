D2 Espagnole : Theo Zidane et Luca Zidane sont déjà en pleine galère !

Cet été a marqué la fin d’une ère à Madrid. Depuis l’arrivée de Zinedine Zidane au sein de la Casa Blanca en 2001, il y avait toujours eu au moins un représentant de la dynastie au sein du club de la capitale espagnole, que ce soit chez les A ou chez les jeunes. C’est terminé cet été suite au départ de Theo (22 ans), qui a rejoint Cordoba en D2 espagnole après avoir évolué avec le Real Madrid Castilla ces dernières saisons.

Deux des quatre frères Zidane ont d’ailleurs changé de club cet été. Theo donc, parti rejoindre le promu andalou. Puis, après deux saisons convaincantes à Eibar en deuxième division espagnole, Luca Zidane (26 ans) a franchi un nouveau palier en signant à Granada. Toujours en D2 ibérique, mais au sein d’un club qui était en Liga l’an dernier, qui a des moyens et qui cherche logiquement à remonter dès cette saison.

Granada à la ramasse

Seulement, la nouvelle aventure des deux fistons n’a pas démarré sur les chapeaux de roues. Clairement pas même. Granada connaît ainsi un début de saison très décevant, avec deux défaites, une seule victoire et un match nul 1-1 ce week-end face au Deportivo de la Corogne, promu de D3. Un match auquel Luca Zidane, titulaire lors de deux des trois premières rencontres, n’a pas participé, la faute à des pépins physiques. Une triste quinzième place au classement de cette deuxième division espagnole, qui déchaîne déjà les critiques en Andalousie. Le portier français lui pour l’instant est plutôt épargné par les critiques, avec un clean sheet contre le Racing Ferrol en étant décisif sur la seule victoire de son équipe, puis une défaite 3-1 contre Huesca où il est abandonné par sa défense. La presse locale a même souligné qu’il n’avait rien à se reprocher et qu’il a même évité d’autres buts. Victime d’une entorse au genou, il va cependant manquer plusieurs rencontres de son équipe.

Pour Theo Zidane, la situation est aussi difficile. Cordoba pointe à la 20e place (sur 22), et est donc déjà dans la zone rouge, avec deux nuls et deux défaites en quatre journées. Un début de saison moins critique qu’à Granada, dans la mesure où Cordoba est un promu qui joue donc le maintien. Si Luca Zidane devrait être titulaire toute la saison une fois remis sur patte, c’est moins évident pour Theo, qui n’a démarré qu’un match sur les quatre disputés jusqu’ici. Ce week-end, face à Malaga, sous les yeux de son père Zinedine, il n’a joué que 8 minutes, étant à deux doigts de se faire expulser pour une intervention rugueuse sur un adversaire. Il a du mal à lancer sa saison, donnant parfois l’impression d’être perdu sur le terrain, mais a tout de même montré qu’il a du talent dans les pieds. Ce n’est peut-être qu’une question de temps. Mais clairement, pour Luca et Theo, la saison n’a pas démarré comme prévu…