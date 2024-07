Euro, Géorgie : le gros tacle de Willy Sagnol adressé à la VAR

C’est la fin de la belle épopée des Géorgiens dans cet Euro 2024. Incontestablement l’une des belles surprises du tournoi pour avoir accroché la troisième place de la poule F au détriment de la Tchéquie et après s’être offert le scalp du Portugal, la Géorgie se frottait à un très gros poisson, l’Espagne. Et si comme à l’accoutumée, les Géorgiens ont joué crânement leur chance, à l’image de l’ouverture du score concédée par les Espagnols sur un but contre son camp de Robin Le Normand, les Croisés sont tombés sur plus forts qu’eux en s’inclinant sur le score de 4-1 à Cologne. Fier du parcours réalisé par ses joueurs, Willy Sagnol a toutefois pointé du doigt une potentielle erreur de la VAR sur l’égalisation de l’Espagne dans la mesure où Alvaro Morata semblait être en position illicite sur la trajectoire de la frappe de Rodri.

«On va retenir la première mi-temps où on était plutôt bien organisé. On a décidé de laisser le ballon à l’Espagne, parce que même si on l’avait pas décidé, l’Espagne aurait pris le ballon et ne le rend jamais. On a bien défendu ensemble mais le tournant pour moi, c’est sur le premier but espagnol. Sur l’action, on a notre joueur qui se blesse, le ballon sort pas et l’arbitre ne dit rien. Oui, j’ai échangé avec l’arbitre à la mi-temps. Pour moi, Morata est en position de hors-jeu sur la frappe et on voit même sur l’image que notre gardien est obligé de bouger pour pouvoir voir le ballon. Je crois que dans le bus (de la VAR ndlr) il y avait une coupure d’électricité ou je ne sais pas. Mais c’est dommage parce qu’à la mi-temps, avec 1-0, ça aurait pu nous donner quelques pourcentages d’énergie en plus. Mais sur la rencontre en elle-même, il n’y a rien à dire. L’Espagne était plus forte. Mais pour nous, on avait gagné notre championnat avant et j’espère qu’on laissera une belle image de la Géorgie dans cet Euro car les joueurs le méritent amplement», a souligné l’ancien international français au micro de beIN Sports.