Euro 2024 : renversante contre la Géorgie, l’Espagne défiera l’Allemagne en quarts

Après la qualification étriquée de l’Angleterre face à la Slovaquie (2-1 a.p), l’Espagne, très convaincante lors de la phase de poules, affrontait la Géorgie, véritable sensation de ce début d’Euro 2024. Au RheinEnergieStadion de Cologne, les hommes de Luis De la Fuente se présentaient en 4-3-3 avec un trio offensif composé de Yamal, Morata et Williams. En défense, Le Normand et Laporte étaient quant à eux associés. De son côté, Willy Sagnol optait lui pour un 5-3-2. Si Kochorashvili était bien présent dans l’entrejeu, les Blanc et Rouge pouvaient surtout s’appuyer sur leurs deux hommes forts : Khvicha Kvaratskhelia et Georges Mikautadze, co-meilleur buteur du tournoi avec trois réalisations. Un 8e de finale qui tournait rapidement à l’avantage de la Roja. Maître de la possession et juste techniquement, la sélection espagnole se procurait les premières situations chaudes de cette rencontre. Décalé par Yamal, Carvajal adressait un centre à mi-hauteur pour Pedri mais ce dernier butait sur Mamardashvili (4e). Dans la foulée, Caravajal se signalait une nouvelle fois mais sa tête croisée était repoussée in-extremis par Kashia (10e). Axphyxiée par le pressing espagnol, la Géorgie allait pourtant ouvrir le score contre le cours du jeu.

La suite après cette publicité

Après un mauvais contrôle de Pedri, les Géorgiens se projetaient en contre-attaque. Mikautadze orientait à droite et Kakabadze centrait fort… à la réception Le Normand devançait Kvaratskhelia mais envoyait le cuir dans son propre but. (0-1, 16e). Sonnée mais non résignée, la Roja repartait à l’attaque. Trouvé à l’entrée de la surface, Fabian Ruiz armait alors une lourde frappe croisée mais Mamardashvili surgissait encore pour repousser le danger (22e). Omniprésent depuis le début de la compétition, le dernier rempart géorgien brillait encore pour contrer le tir de Cucurella (35e). Oui mais voilà, à forcer de pousser, l’Espagne allait logiquement revenir. Servi par Williams, Rodri enchaînait parfaitement et son tir croisé du gauche terminait au fond des filets (1-1, 39e). Accrochés à la pause malgré 17 tirs tentés, les Espagnols gardaient l’emprise de ce match au retour des vestiaires. Si Kvaratskhelia était tout proche d’inscrire un but splendide, sa tentative depuis la ligne médiane flirtait avec le poteau gauche (48e). Quelques secondes plus tard, les coéquipiers de Morata prenaient l’avantage…

L’Espagne en mode rouleau compresseur !

Après un coup franc de Yamal détourné par Mamardashvili, l’ailier du Barça insistait et envoyait le ballon dans la surface géorgienne. Auteur d’un superbe appel, Ruiz concluait alors d’une tête piquée à bout portant (2-1, 51e). Soulagé, Luis de la Fuente apportait ensuite du sang neuf en lançant Olmo à la place de Pedri. La maîtrise, elle, était toujours espagnole. Très actif dans cette rencontre, Yamal - plus jeune joueur de l’histoire à avoir délivré une passe décisive en phase à élimination directe à l’Euro (16 ans et 353 jours) — manquait de peu le break. Après une passe hasardeuse de Kochorashvili, le prodige espagnol enroulait mais sa tentative à seize mètres passait juste à côté du poteau gauche (63e). Dans la foulée, Tsitaishvili et Davitashvili faisaient leur apparition pour la Géorgie alors que la Roja lançait, de son côté, Grimaldo et Oyarzabal. Des nouveaux visages qui ne changeaient cependant pas la physionomie de cette rencontre. En contrôle et toujours aussi impressionnante techniquement (81% de possession de balle), l’Espagne déroulait.

La suite après cette publicité

Auteur d’une nouvelle percée fantastique, Yamal poussait Gvelesiani à la faute mais le but était refusé pour une position de hors-jeu au départ de l’action (74e). Qu’importe, la pression était trop forte et les supporters espagnols allaient enfin pouvoir célébrer. Profitant de la magnifique sortie de balle de Ruiz et d’une transversale chirurgicale, Williams filait vers le but, se jouait de son adversaire direct et fusillait Mamardashvili, impuissant (3-1, 75e). Sur l’action suivante, le troisième buteur espagnol était tout proche de se muer en passeur mais Olmo écrasait trop sa frappe (77e). Les vagues se multipliaient et Yamal butait à nouveau sur le portier géorgien (79e) ou manquait de précision dans le dernier geste (83e). Avant que l’addition se corse… Incapable de se dégager, la défense géorgienne redonnait le ballon à Oyarzabal. Ce dernier trouvait Olmo qui terminait d’un tir décroisé du gauche prenant Mamardashvili à contre-pied (4-1, 83e). Une domination sans partage assurant finalement très logiquement la qualification aux hommes de Luis De la Fuente (4-1). En quarts de finale, l’Espagne défiera donc l’Allemagne, pays hôte de la compétition. Fin de parcours pour la Géorgie, qui peut sortir la tête haute.