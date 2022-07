Owen Wijndal rejoint l'Ajax Amsterdam

Owen Wijndal signe à l'Ajax Amsterdam en provenance de l'AZ Alkmaar. Le latéral gauche de 22 ans rejoint la capitale hollandais jusqu'en 2027. Un accord à hauteur de 10 millions d'euros a été convenu entre les deux clubs d'Eredevise.

Formé chez les jeunes à l'AZ, Wijndal a rejoint l'équipe première depuis deux ans. Il a joué 81 matches sous les ordres de Pascal Jansen. Il lui restait deux ans de contrat avec Alkmaar.

Welcome to the Champions, Owen ❌❌❌