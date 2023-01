Dortmund : Sébastien Haller est impatient de retrouver les terrains

La suite après cette publicité

Sébastien Haller va mieux. L’ancien buteur de l’Ajax souffrait d’une tumeur testiculaire, qui lui avait été découverte l’été dernier, alors qu’il venait de signer avec le BvB. Dans la foulée, Sébastien Haller avait dû rester éloigner des terrains pendant de très longs mois, suivant notamment un traitement de chimiothérapie.

Mais en ce début d’année 2023, l’ex-joueur d’Auxerre va mieux et a annoncé lundi son désir de jouer en Bundesliga, avec le Borussia Dortmund, dès le 22 janvier prochain. «Quand tout le monde sera d’avis que ce sera une bonne idée pour moi de jouer, alors je jouerai. Mais bien sûr, je veux être sur le terrain tous les jours et rejouer dès que possible. Un retour contre Augsbourg, le 22 janvier ? Bien sûr, tout est possible. Je ne me mets aucune limite dans ma tête, a-t-il expliqué à l’AFP. Vous réalisez maintenant que tout le travail de ces six derniers mois en valait la peine».

