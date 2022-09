Angleterre : Fabian Delph annonce sa retraite

Ancien international anglais (20 sélections), Fabian Delph a annoncé prendre sa retraite. Le milieu de terrain de 32 ans dont le contrat à Everton a expiré cet été se retire donc du monde professionnel fort de plus de 200 apparitions en Premier League.

« Alors aujourd'hui, j'annonce ma retraite avec rien d'autre que du bonheur et de la gratitude pour ce que ce beau jeu m'a apporté. Un grand merci à ma famille, mes amis, mes joueurs et mon personnel des clubs incroyables que j'ai eu la chance de représenter, ainsi que le soutien que j'ai reçu des fans» » s'est-il ainsi exprimé sur Instagram. Passé par Manchester City, Aston Villa, Leeds et Everton, il aura notamment remporté deux titres de champion consécutifs avec les Cityzens (2017/18 et 2018/19).