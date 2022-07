OM : le numéro de Luis Suarez est connu

La suite après cette publicité

L'Olympique de Marseille a annoncé le recrutement de Jonathan Clauss et Ruben Blanco ce mercredi, mais il ne faut pas oublier que le club phocéen avait officialisé il y a deux jours, à la surprise générale, l'arrivée de l'attaquant colombien Luis Suarez.

On connait désormais le numéro de maillot de la nouvelle arme offensive olympienne. Il portera le numéro 11, précédemment porté par Luis Henrique. On souhaite à Suarez plus de réussite sur la Canebière.