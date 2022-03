Real-PSG : les supporters madrilènes y croient toujours

La suite après cette publicité

Dans un sondage lancé sur le site internet du journal madrilène AS, 58% des votants voit le Real Madrid se qualifié face au PSG en Ligue des Champions. Le Real recevra mercredi soir le PSG en 8e de finale retour de Ligue des Champions. Plus de 66 000 lecteurs ont répondu sur le site du média espagnol spécialisé sur le Real Madrid et qui est très suivi par les fans du club.

Des supporters qui gardent donc espoir de voir leur équipe inverser la tendance face au club parisien après la défaite 1-0 à l’aller au Parc des Princes sur un but de Kylian Mbappé. Le PSG qui reste sur un nul et deux défaites lors de ses trois derniers déplacements à Santiago Bernabeu.