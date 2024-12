OM : Amine Harit refuse le PSG

Amine Harit au Paris Saint-Germain, ce n’est pas près d’arriver. Dans le cadre d’un partenariat avec le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, 20 jeunes enfants se sont mis dans la peau de vrais journalistes et ont pu poser des questions à l’international marocain et à Neal Maupay. L’un d’entre eux a demandé au milieu offensif de 27 ans s’il était possible de le voir sur les couleurs parisiennes à l’avenir.

« Je pense que ça va être très compliqué et je n’en ai pas beaucoup envie. Je suis très content d’être ici à Marseille, c’est un club auquel j’ai un très grand attachement. Je ne me vois pas pour l’instant être ailleurs qu’ici », a répondu le principal intéressé, dans cette séquence disponible sur le site officiel de l’OM. Arrivé dans la cité phocéenne en 2021, Harit a déjà disputé 103 rencontres avec l’OM pour un total de 10 réalisations et de 19 passes décisives. Son contrat actuel expire en juin 2027.